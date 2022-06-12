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فنانة شهيرة تكشف أغرب ما فعله معها مدير أعمالها بعدما تزوجته

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صفوة
Native
Teads
الأحد، 12-06-2022 09:01 ص

كشفت الفنانة صفوة خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنها تزوجت ثلاث مرات ومنها الزواج لمدة 18 سنة من مدير أعمالها؛ مضيفة أن زواجها جعلها تتمنى الموت لأن حياتها معه كانت تعبا وشللا لأن كل ما اجتهدت من أجله طوال حياتها أضاعه زوجها هباء.

وأضافت صفوة، أنها تعرضت للنصب على يد زوجها واكتشفت ذلك بعد الطلاق، بالإضافة إلى علمها بأنها متهمة بالتهرب الضريبي على الرغم من دفعها كامل الرسوم الضريبية بالكامل.

وأوضحت صفوة، أن بعد طلاقها تفاجأت بأن سيارتها مباعة وكل أرصدتها في البنك مسحوبة، فقام بالتصرف في أموالها وأملاكها بالنيابة عنها وذلك بناء على توكيل عام قدمته له لإدارة أعمالها.

وتابعت أنه بعد وقوع الطلاق فوجئت بأنها في حالة ضياع ثم أثرت هذه الحالة على نفسيتها بشكل سلبي وتساقط شعرها بالكامل وفقدت رغبتها في الحياة.
 

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