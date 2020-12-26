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فنانة شهيرة تفضح أبو ابنها: خنتني مع هذه الفتاة أثناء حملي يا حثالة

فنانة
فنانة شهيرة تفضح أبو ابنها: خنتني مع هذه الفتاة أثناء حملي يا حثالة
 
السبت، 26-12-2020 08:29 ص المصريون
شنت مطربة الراب الأسترالية إيغي أزاليا هجوما شرسا على حبيبها وأبو ابنها بلايبوي كارتي بسبب إهماله الاحتفال مع ابنه في الكريسماس وتفضيله إصدار ألبومه الجديد.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: لم أكن لأفوت أية فرصة يمكن أن أقضيها مع ابني .. وإذا فعلت أنت ذلك فأنت حثالة.

وأضافت: مؤسف جدًا أنك استطعت إصدار ألبومك لكنك لم تستطع الاحتفال مع ابنك .. تخيل أنك لا تستطيع أن تسافر لعائلتك في الكريسماس لكنك لديك الوقت لتحظى به مع الفتاة التي خنتني معها في فترة حملي .. كم أنت حثالة.
 

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