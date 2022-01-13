الخميس 13 يناير 2022
توقيت مصر 12:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تحرك رسمي من زوجة وائل الإبراشي ضد طبيب تسبب في وفاة زوجها

إصابات كورونا في السعودية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

تهز الكويت.. ضباط بأمن الدولة الكويتي يعذبون ضابطًا قياديًا بشكل بشع

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة: دخلت السجن لأني رفضت إقامة علاقة مع ضابط

وفاة الفنان وحيد السنباطي

ضمنهم 3 أشقاء.. قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن 9 مواطنين

مفاجأة في واقعة السيدة التي استغاثت بالرئيس من داخل مركز شرطة

أحلام تشتم كويتي انتقد رسالتها لأمير الكويت

طبيب يكشف مفاجأة عن «الوصفة العجيبة» التي تسببت في وفاة وائل الإبراشي

تحقيقات فساد وزارة الصحة تكشف مفاجآت.. ما علاقة طليق وزيرة الصحة؟

ADS
 

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة: دخلت السجن لأني رفضت إقامة علاقة مع ضابط

27-09-21-12914249
ا
Native
Teads
الخميس، 13-01-2022 10:09 ص

كشفت الفنانة السورية صباح السالم عن بعض المواقف الصعبة التي مرت بها في حياتها، حيث عانت كثيرا خلال حياتها، وقضت وراء قضبان السجن 15 سنة بعدما لفق لها أحد ضباط الشرطة تهمة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها حين رفضها إقامة علاقة معه.
وتحدثت السالم عن الأزمة المادية التي تعاني منها بهذا العمر ومدى تعاستها بوضعها الحالي، وعن تلقيها بعض المساعدات قالت صباح: "يعني أنا بحس حالي عايشة بطريقة ما بتسعدني كتير بالعكس بتقهرني إني بستنى المساعدات ..يعني بستنى جهة تساعدني".
وأضافت صباح خلال لقائها على برنامج "يلا ترند" حول هوية الأشخاص الذين يقدمون لها المساعدات، كشفت أن الفنانة السورية أمل عرفة تقدم لها العون والمساعدة، وقالت: "على رأسهم السيدة أمل عرفة أنا بوجهلها تحية وكتير ممنونة لإلها.. بتمنى يجي يوم و اقدر ارد لها جميلها وفقت معي وقفة رجال".

 

إقرأ ايضا

CSAdg

أول تحرك رسمي من زوجة وائل الإبراشي ضد طبيب تسبب في وفاة زوجها

2570510171642010117

وفاة الفنان وحيد السنباطي

1579032_0

ضمنهم 3 أشقاء.. قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن 9 مواطنين

أخبار متعلقة

download

تداول صور فنانة شهيرة عارية تمامًا وفي أوضاع مخلة مع فتاة

d701688d5179dd8d21b367f500dcde381d11a332-200117104030

بعد 20 عامًا اعتزال.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالعودة للتمثيل

4660799_1640932603

فنانة شهيرة تفضح نفسها بنشر صورة مع كلبها ليظهر رجل عار على سريرها

6756891_1640629496

بسبب الفستان القصير.. ظهور منطقة حساسة أثناء نزول فنانة شهيرة من السيارة

image

تداول صورة لـ عادل إمام مع زوجة شقيقه.. والمفاجأة أنها فنانة معتزلة

170408125612948_Untitled

إصابة فنانة شهيرة بسرطان خبيث وتجري عملية خطيرة