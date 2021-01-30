فنانة شهيرة تفجر مفاجأة: «تزوجت من شعبان عبدالرحيم وعايزة ميراثي» (فيديو)

فجرت الفنانة اللبنانية الشهيرة منار حمزة، مفاجأة من
العيار الثقيل بإعلان زواجها من الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، مطالبة بحقها في
الميراث.
وطالبت المطربة اللبنانية بحقها في فيلا تركها لها شعبان
عبد الرحيم قبل وفاته، مشيرة إلى أنها كانت موجودة بالولايات المتحدة طيلة الفترة الماضية،
ولهذا السبب لم يستطع محامي المطرب الراحل الوصول إليها ليخبرها بحقها في الميراث.
وقالت: “بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث
والفيلا نتركه للقانون والمحامي، و مش هاخد حاجة غصب عنكم”.
وكانت منار حمزة شاركت شعبان عبد الرحيم في أغنية “هتجوز
لبنانية” التي جمعتهما في دويتو وحيد.
من جانبه رد عصام شعبان عبد الرحيم على تصريحات الفنانة اللبنانية
والتي ثارت الجدل، قائلا: “منعرفش حاجة عن الكلام ده وهي بتكذب ومعهاش حاجة
ولو معاها حاجة تقدمها للمحكمة وتاخد حقها”.وفقا لموقع “فوشيا”.
واستنكر ظهور منار في ذلك التوقيت للمطالبة بحقوقها التي
تحدثت عنها، مشيرا إلى أنه لم يعلم شيئا عن هذه المستندات قائلا: “أبويا متكلمش في
حاجة عن الميراث قبل وفاته وكان يعاملها مثل بناته لكن الحقيقة كلنا مصدومين من كلامها،
وهنرد عليها بشكل تاني قريب”.