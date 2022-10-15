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فنانة شهيرة تفجر صدمة: موظفان مارسوا معي الجنس داخل سكن الطالبات بحجة الكشف عن عنق الرحم

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فنانة شهيرة تفجر صدمة: موظفان مارسوا معي الجنس داخل سكن الطالبات بحجة الكشف عن عنق الرحم

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السبت، 15-10-2022 10:16 ص


كشفت الممثلة الأمريكية باريس هيلتون عن تعرضها لاعتداء جنسي يرقى للاغتصاب في سن المراهقة بسكن مدرسة داخلية في ولاية يوتا.

وروت باريس هيلتون، البالغة من العمر 41 عاما، تفاصيل الواقعة في مقابلة مصورة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، وشهدت عليها مدرسة "بروفو كانيون" الخاصة بالمراهقين المضطربين في التسعينيات.


كانت النجمة الأمريكية تبلغ من العمر حينها 16 عاما، ولم تملك حينها القدرة على تمييز طبيعة الاعتداء، لذا لم تستوعب وقتها أنها كانت ضحية لاغتصاب جنسي على يد رجلين ضخمي البنية.
تفاصيل اغتصاب باريس هيلتون
وقالت "هيلتون": "دخل الموظفان الضخمان إلى غرفتي بالمدرسة في وقت متأخر من الليل، كانت حوالي الثالثة أو الرابعة صباحا، وكانا يحملان أصفادا، وسألاني: هل تفضلين الطريقة الصعبة أو السهلة؟".


وأوضحت أن الموظفين كانا يأخذانها مع فتيات أخريات إلى غرفة حيث يجريان لهن فحوصات بدعوى الكشف على عنق الرحم، وتضيف: "كانا يطلبان منا الاستلقاء، ومن ثم يضعان أصابعهما داخل أجسامنا".

وتحدثت باريس هيلتون عن شعورها إزاء ذلك الاعتداء، قائلة: "لم أدر ماذا كانا يفعلان، لكنهما بالتأكيد لم يكونا طبيبين، وكان الأمر مخيفا، لكنها تجنبت الحديث عن الاعتداء وغيره من الحوادث التي شهدتها في مدرستها".
 

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