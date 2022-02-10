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فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتقرر خلع النقاب.. شاهد كيف أصبح شكلها؟

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نصرة الحربي
Native
Teads
الخميس، 10-02-2022 12:17 م

فاجأت فنانة سعودية الجميع بقرار خلع النقاب بعد فترة من الإلتزام الديني والإبتعاد عن الأضواء.
وقررت الممثلة السعودية نصرة الحربي أن تخلع النقاب، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لأول ظهور لها بعد أن خلعت النقاب وظهرت من دون مكياج.
ووصفها البعض بأنها تبدو أصغر من عمرها خصوصا أنها لم تضع مستحضرات التجميل على وجهها الا انها حافظت على الاحتشام وظهرت محجبة.
ولم يعرف إن كانت نصرة تخطط إلى العودة للعمل الفني بعد خلعها النقاب أو أنها ستبقى مبتعدة عن الأضواء والشهرة وتركز على حياتها الخاصة.
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