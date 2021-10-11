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فنانة شهيرة تفاجئ الجميع: «مفيش شغل ومش معايا فلوس.. هات يا هاني حقي»

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رحمة حسن
Native
الإثنين، 11-10-2021 02:02 م

طالبت الفنانة رحمة حسن بمستحقاتها المادية المتأخرة من المنتج هاني أسامة على الملأ، دون أن تجد حرجًا في ذلك.
وكتبت حسن منشورًا عبر حساباتها على مواقع التواصل طالبت من خلاله بدفع مستحقاتها المادية التي تعود قصتها لعام 2018 عندما تعاونت مع المنتج هاني أسامة في أحد الأعمال، وتبقى لها مبلغ قيمته 40 ألف جنيه.
ورغم مرور ثلاث سنوات على تعاونهما لم تتمكن الفنانة المصرية من الحصول على باقي مستحقاتها، وقالت إنها حينما تطالب المنتج بها يخبرها أنه لا يملك المال، وهو ما دفعها لإعلان الأمر أمام الجمهور.
وكتبت رحمة حسن عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “صباح الخير أحب أقول إني ليا عند هاني أسامة المنتج 40 ألف جنيه من 2018. وكل ما أكلمه يقولي إني مش معايا فلوس. أنا كمان مش معايا فلوس يا هاني بس مش بقول”.
وأوضحت أنها لا تعمل في الوقت الحالي في حين أن المنتج يواصل عمله بشكل طبيعي، لذلك قررت أن تترك هذه الرسالة بشكل عام أمام الجميع.
ولم تكتفِ حسن بذلك بل قامت بالإشارة إلى حسابه الخاص في منشورها كي تصله الرسالة بشكل واضح.

 

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