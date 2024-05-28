الثلاثاء 28 مايو 2024
توقيت مصر 22:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يعاود الصعود في البنوك ويسجل هذا الرقم

شاهد.. محمد رمضان منفعلاً: "هنحرر إخواتنا في فلسطين إزاي؟ أنا مكسوف من نفسي"

الحكومة تعلن رفع الدعم عن السلع الأساسية تدريجياً

تفاصيل صادمة لمعاشرة طبيب تجميل شقيقة زوجته.. والمحكمة تقضي بإعدامه

بعد بيان أبوعبيدة.. إعادة تداول فيديو لـ ليلى عبد اللطيف يتوقع ما حدث!

تحذير خطير.. ماذا يحدث إذا توقفت عن معاشرة زوجتك لفترة طويلة؟

والد هدير معلقاً على القبض عليها: "هو فيه قانون بيمنع اللبس العريان؟"

بعيداً عن الكاميرات.. فيديو لـ"الخطيب" بعد مباراة الترجي يحصد تفاعلاً كبيراً

اعترافات صادمة لسفاح التجمع: زوجتي خانتني مع صديقي

أول صور من جنازة الجندي الذي استشهد في اشتباك مع جنود الاحتلال برفح

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بتغيير اسمها واعتزال الفن والعمل في الطبخ

748
ا
الثلاثاء، 28-05-2024 09:22 ص

 

قامت ميريت أسامة ، بطلة مسلسل الرجل العناب بتغيير اسمها وتغيير مجال عملها بعد ترك الفن .

ميريت التي جسدت شخصية "نتاشا" في مسلسل "الرجل العناب"، تزوجت من رجل الأعمال أحمد حنفي، مالك سلسلة مطاعم ""  بالقاهرة والساحل الشمالي، وهو يمتلك في الساحل مطعم وفندق".

وبمجرد زواج ميريت عملت شيفا في مطاعم زوجها، فهي تتواجد في الشتاء  بمدينة القاهرة، لتشرف على مطاعم زوجها، بل وتقوم بعمل الوجبات للنزلاء بنفسها، وبمجرد أن يأتي موسم الصيف تسافر على الساحل لتقوم بالأمر نفسه في مطاعمهم هناك.

وشاركت ميريت أسامة في مسلسل "الرجل العناب" الذي عرض في عام 2013، وقام ببطولته كلا من الفنانين، أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، ويوسف عيد، وصلاح عبدالله، وإنجي وجدان، وأحمد فتحي، وانتصار، وبيومي فؤاد، وآخرين، وهو قصة هشام ماجد، وسيناريو وحوار ولاء الشريف، ومن إخراج شادي علي.

إقرأ ايضا

اتلاتنالتنلا555

شاهد.. محمد رمضان منفعلاً: "هنحرر إخواتنا في فلسطين إزاي؟ أنا مكسوف من نفسي"

Capture

تفاصيل صادمة لمعاشرة طبيب تجميل شقيقة زوجته.. والمحكمة تقضي بإعدامه

2022_12_15_16_27_18_12

بعد بيان أبوعبيدة.. إعادة تداول فيديو لـ ليلى عبد اللطيف يتوقع ما حدث!

أخبار متعلقة

Capture

فستان جرئ.. بطلة إعلان "دقوا الشماسي" تحتفل بزواجها

ناهد 1

بسبب وفاة والدتها.. هجوم على ناهد السباعي بعد ظهورها بالمايوه البكيني

نسرين

شاهد.. نسرين طافش تدفع 4 مليون للمحكمة لوقف حبسها 3 سنوات