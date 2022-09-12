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فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالإعتزال نهائيًا بعد أيام من زواجها

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الإثنين، 12-09-2022 11:49 ص


فاجأت الفنان والمطربة الجزائرية الشهيرة ياسمين نيار، الجميع بإعلان اعتزالها الغناء نهائيًا، بعد أيام من زواجها- حسبما أعلنت.
وكتبت ياسمين نيار- التي تزوجت السبكي من قبل- عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" اعتزلت الغناء  مساء النور علي الغاليييين.. حبيت نقولك لكم خبر اعتزالي نهائيا الغنا". 
 وتابعت:" في وقت من الاوقات الانسان لازم يراجع نفسه مليون مرة والنهاية ياخذ القرار الي يرتاح فيه كنت سعيدة فيكم وفي متابعتكم لي ".
وأضافت "نيار" : شكرا لكم من كل قلبي علي اهتمامكم وحبكم لي وثقتكم في  اتمني حياة سعيدة لجميع اصدقائي في فيس بوك.. وباركو لي تزوجت من كام يوم الانسان الي حبيته  عقبال جميع الي ما تزوجوش والف تحية لاخواتي الي قلبهم ابيض زي الفل".
واختتمت بالقول :" نحبكم بزاف حبابي  الغالين من كل بلدان العالم نحبكم بزاف ومش راك ننساكم ".



 

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