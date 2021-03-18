الخميس 18 مارس 2021
توقيت مصر 13:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في سوداني قتل سعوديًا بطريقة بشعة

بعد 11 عامًا.. فتاة تعترف بقتل شقيقتها والسبب صادم!

شاهد/ أحدث ظهور للملك سلمان.. وسعوديون:«الله يحفظه ويطول عمره»

«حسين الشحات يطالب بالرحيل عن الأهلي».. شوبير يحسم الجدل

وفاة الإعلامية الكبيرة مشيرة نجيب

انهيار والدة حلا الترك بعد تأييد حبسها عامًا بتهمة مخلة بالشرف (فيديو)

طعنت زوجها 22 طعنة لكنه فاجأ الجميع برد فعله الغريب (صور)

الكويت تعمم منشورًا يتضمن إجراءً جديدًا تجاه القادمين من السعودية

فنانة شهيرة تعمل في محل «فول وطعمية» بعد تدهور وضعها المادي

انتحار الحارس الشخصي لـ«أردوغان» تاركًا رسالة صادمة

ADS
 

فنانة شهيرة تعمل في محل «فول وطعمية» بعد تدهور وضعها المادي

20200311162746506
جيهان فاضل
 
الخميس، 18-03-2021 09:22 ص محمد فضل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعيفي الساعات الماضية، بخبر عمل الفنانة جيهان فاضل، في سوبر ماركت، بعد عملها في محل فول وطعمية، عقب ابتعادها عن الأضواء منذ ما يقرب من 6 أعوام تقر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تؤكد عملها داخل سوبر ماركت صغير في إحدى الولايات بكندا تبيع “جبن وزيتون”، كي تنفق على أولادها الثلاثة أدهم وزياد وعالية، بعد أن عملت قبلها في مطعم أكلات مصرية، لبيع الفول والطعمية.
وتدهور الوضع المادي للفنانة بعد وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي، الذي رحل عام 2012 بأزمة قلبية، ودخلت في فترة من الاكتئاب خاصة أنها تزوجته عن قصة حب، كما أن مشاركة في الحياة السياسية إبان ثورة 25 يناير 2011 تسبب في إبعادها عن حياتها المهنية الفنية.
وكانت حدثت "فاضل" عن زوجها في تصريحات تلفزيونية قائلة «بأخد رأيه في أي عمل قبل المشاركة فيه، وهو من أكثر الأشخاص المقربين لي».
من جانبها نفت نقابة المهن التمثيلية معرفتها بأي أخبار تفيد سفر أو اعتزال الفنانة جيهان فاضل، خلال الفترة السابقة، خاصة أنها قدمت مشوارا فنيا كبيرا.
وكان آخر ظهور للفنانة جيهان فاضل على شاشة التليفزيون كان من خلال مسلسل «تحت السيطرة» عام 2015 أمام نيللي كريم.
 

إقرأ ايضا

سلمان_بن_عبد_العزيز

شاهد/ أحدث ظهور للملك سلمان.. وسعوديون:«الله يحفظه ويطول عمره»

ت

وفاة الإعلامية الكبيرة مشيرة نجيب

Capture

انهيار والدة حلا الترك بعد تأييد حبسها عامًا بتهمة مخلة بالشرف (فيديو)

أخبار متعلقة

Capture

بينهما 31 عامًا.. فنان شهير يفاجئ الجميع بالزواج من فنانة في عمر ابنه(صور)

271658_0

نقابة الفنانين تعلن عن وفاة فنانة شهيرة

Capture

نهاية صادمة لـ فنانة شهيرة بعد اعتزالها للزواج من «رجل مهم»

kIOo5RkbSb

سهير رمزي تتبرأ من أفلام الإغراء وتعلن ندمها

فنانة

فنانة شهيرة: مستحيل أفعل مثل الفنانة التي أحبت زوج ابنتها ودخلته معه في علاقة

2202114134513301987212

عملية جديدة غدًا.. آخر تطورات حالة حورية فرغلي