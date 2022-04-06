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فنانة شهيرة تعلن طلاقها بعد 23 عام زواج برسالة غير متوقعة

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الأربعاء، 06-04-2022 11:22 ص

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان بعد زواج دام 23 عامًا، وكتبت منشورًا طويلًا وجهت من خلاله رسالة إلى طليقها.
وكتبت عبر حسابها بموقع انستجرام: أنا كتلك العروة انقطع ... وظهري ينصدع... كذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل... كالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً ... أنا الآن أعيش ذلك الفِصام أمامك أيها النبيل... بعد الفِصام... فطام ... كما ننفطم عن أمهاتنا يوماً ... ننفطم عمّن نحب ... كما أنفَطِم عنك الآن ... قلبي كما يُقال ينخلع
وتابعت: ليس بيدك وليس بيدي، إنما هو القدر يرسم حيواتنا ويختار لنا ما ليس نحب لسبب ما، أو حكمة ربما وألم في القلب على الأكيد، لم أكن جديرة بك كما يكفي.
وأضافت:أقسم أنني قد حاولت وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب وكنتُ طفلة تحبو أمام جبل مهما حاولتْ لن تصل الى قمتك وكنتَ وستبقى رجلاً في عيني وأمام الله والبشر رجلُ والرجالُ قليل سنداً لي إن ملت ورحمةً لي إن ظُلمت ويدك الحانية أول من تنتشلني إن وقعتْ وكعادتك لن تدعني أحتاجك لأني منذ عرفتك أراك قبل طلبي، وكنت تسبق حتى ندائي ...وفي ضعفي وفي فرحي وكنتَ بداية.
واختتمت سلاف حديثها كاتبة: سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء، البداياتُ أخلاق والنهاياتُ أخلاق وليس لكَ في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية وإن ابتعدنا لا يمكن أن ننفصل ولو انفصلنا، وائل صديقي أبو الحمزة وعلي شكرا لك إلى يوم الدين وأحبك إلى أبد الآبدين.


 

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