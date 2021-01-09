السبت 09 يناير 2021
توقيت مصر 13:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إندونيسيا.. فقدان الاتصال بطائرة والعثور على أجزاء من حطامها

سلالة جديدة لـ" كورونا" أكثر خطورة في الولايات المتحدة

فنانة شهيرة تعلن زواجها بشكل مفاجئ وتنشر فيديو من حفل الزفاف

دينا راغب تنشر فيديو جريء لـ بسمة بوسيل

بعد ما فعله أمس.. كهربا يوجه رسالة لجمهور الأهلي

وفاة الفنان خالد فؤاد بأزمة قلبية مفاجئة

لحظة تلقي الملك سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

زعيم كوريا الشمالية يهدد أمريكا و يصفها بالعدو الأكبر

الأمن يعلن عن سرقة كمبيوتر رئيس مجلس النواب

فردوس عبدالحميد: أحمد زكي بكى بشدة وأُصيب بأزمة نفسية بسبب عادل إمام

ADS
 

فنانة شهيرة تعلن زواجها بشكل مفاجئ وتنشر فيديو من حفل الزفاف

Capture
هند البلوشي
 
السبت، 09-01-2021 12:52 م المصريون

أعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة هند البلوشي، زواجها من الفنان العراقي علي يوسف، بشكل مفاجئ.
ونشرت هند، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وهي تغني مع صديقاتها بقاعة أفراح في أجواء عائلية، بسبب مراعاة ظروف فيروس كورونا.
وكتبت هند على الفيديو اسم عريسها "على يوسف"، ووضعت صورة الخاتم، ما يؤكد صحة زواجها.
وكانت هند متزوجة من الفنان الكويتي مشاري العوضي عام 2012، ولهما ابنان عبير وجاسم، قبل أن ينفصلا رسمياً في عام 2018.
يُذكر أن هند كانت قد أطلقت فيديو كليب أغنية "خذني"، الخاصة بمسلسل "جنة هلي"، مستغلة فترة الحظر والحجر المنزلي بكتابة (ستوري بورد) يتماشى مع كلمات الأغنية، وتصويره وإخراجه في البيت، مستخدمة هاتفها.
 

إقرأ ايضا

2018_7_1_16_38_18_471

وفاة الفنان خالد فؤاد بأزمة قلبية مفاجئة

350

فردوس عبدالحميد: أحمد زكي بكى بشدة وأُصيب بأزمة نفسية بسبب عادل إمام

فنان

هذا الفنان على أجهزة التنفس الصناعي بعد إصابته بـ كورونا

أخبار متعلقة

2016_8_27_11_23_37_826

نهاية مروعة لـ«مدمنة الرجال» على يد الزوج الرابع

530

فنانة كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بإطلالة صادمة

محكمة-الاسرة

تطلب الطلاق بعد 12 عام زواج: ما زالت عذراء.. والسبب صادم