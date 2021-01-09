فنانة شهيرة تعلن زواجها بشكل مفاجئ وتنشر فيديو من حفل الزفاف
هند البلوشي
السبت، 09-01-202112:52 مالمصريون
أعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة هند البلوشي، زواجها من
الفنان العراقي علي يوسف، بشكل مفاجئ.
ونشرت هند، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي،
مقطع فيديو وهي تغني مع صديقاتها بقاعة أفراح في أجواء عائلية، بسبب مراعاة ظروف فيروس
كورونا.
وكتبت هند على الفيديو اسم عريسها "على يوسف"،
ووضعت صورة الخاتم، ما يؤكد صحة زواجها.
وكانت هند متزوجة من الفنان الكويتي مشاري العوضي عام
2012، ولهما ابنان عبير وجاسم، قبل أن ينفصلا رسمياً في عام 2018.
يُذكر أن هند كانت قد أطلقت فيديو كليب أغنية "خذني"،
الخاصة بمسلسل "جنة هلي"، مستغلة فترة الحظر والحجر المنزلي بكتابة (ستوري
بورد) يتماشى مع كلمات الأغنية، وتصويره وإخراجه في البيت، مستخدمة هاتفها.