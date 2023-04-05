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فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل نهائيًا وارتداء الحجاب وتكشف السبب

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هلا يماني
Native
Teads
الأربعاء، 05-04-2023 11:29 ص

 

أعلنت الفنانة السورية الشهيرة ونجمة مسلسل باب الحارة هلا يماني اعتزالها الفن نهائياً وارتداءها الحجاب، وذلك بعد مدة من غيابها عن الساحة الفنية.

 

وظهرت الممثلة السورية في بث مباشر على وسائل التواصل مرتدية الحجاب، وقالت إنها ارتدت الحجاب عن قناعة، لإدراكها أن الإنسان عليه أن يعود عن الخطأ في الوقت المناسب، مؤكدة "توبتها إلى الله" ورغبتها في الحصول على المغفرة.

 

واعتبرت يماني أن عدم ارتداء الحجاب أو ترك الصلاة من الذنوب، مشددة على رغبتها في "الثبات على حجابها"، وذلك بسبب ما رأته من نساء عرفتهن كن يرتدين الحجاب لسنوات طويلة لكنهن تخلين عنه رغم ذلك، مستدركة أنهن فعلن هذا ربما لعدم قناعتهن به منذ البداية.

وألمحت يماني إلى أن تأثير عائلة والدتها الديني عليها ربما لعب دورا، نظرا لأنها عائلة محافظة وملتزمة.

وقالت: "كلياتنا غلطنا ما فيه حدا بالحياة ما غلط، بس لازم الواحد يرجع عن الغلط، الله أكيد بيغفر، وحلو الواحد يرجع يفيق ويقول أنا يا رب تبت وسامحني، ما فيه حدا ما أخطأ، فكرة أنو نحنا ما نتحجب خطأ، فكرة إنو ما كنا نصلي خطأ، أنا كتير بعرف ناس الله يعفو عنا، كتير بعرف ناس كانوا محجبين وشالوا بعد عمر، ما بعرف هذا بقول مانو عن قناعة، الله يثبتني".

 

وأضافت في الفيديو: "عيلة بابا الله يرحمه كانو سبور، بس عيلة ماما الله يطول عمرا كثير ملتزمين وأنا كنت دايما بجمعات مع عيلة ماما فكتير بقلبي مع فكرة الحجاب من زمان وأنا حدا بحاول ما فيني أعمل منيح على قد ما بقدر".


 

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