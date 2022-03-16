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فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيًا وتكشف السبب

فنانة
ف
Native
Teads
الأربعاء، 16-03-2022 04:01 م

أعلنت الفنانة ليلى طاهر عن رفضها المشاركة في أي أعمال فنية مقبلة، واعتزالها الفن نهائياً بعد مسيرة فنية طويلة حافلة بالنجاحات، وأنها ستكتفي بهذا القدر الذي قدّمته.
وقالت ليلى في تصريحات صحفية: "الفنان ما هو إلا مشوار، وأنا لحد كدة أعتقد إن مشواري خلص، وأنا قدمت أعمال كتير الحمد لله راضية عنها، والجمهور اللي يحب يشوفني يطالب إن أعمالي القديمة تتعرض، وفي أعمال ليا كتير شوفوها".
كما أن ليلى طاهر احتفلت  الأحد، 13 مارس بعيد ميلادها الثمانين، وهي واحدة من أهم نجمات جيلها، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً جماهيراً كبيراً في العالم العربي.
ويشار إلى أن ليلى طاهر قد كشفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع القصواء" أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية، لافتةً إلى أنها لم يُعرض عليها أي عمل يضيف إلى تاريخها الفني.
والجدير بالذكر، أن ليلى طاهر شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، منها: (يوميات امرأة عصرية، الأيدي الناعمة، لا يزال الحب مستمراً، بوابة الحلواني، ضحك ولعب ومزيكا، الأزواج الشياطين، أريد رجلاً، إجازة سعيدة جداً، قناع السعادة، والطاووس).
 

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