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فنانة شهيرة تعترف بإقامتها علاقة غير شرعية مع رجل أعمال مقابل مبلغ مالي كبير

فنانة
فنانة شهيرة تعترف بإقامتها علاقة غير شرعية مع رجل أعمال مقابل مبلغ مالي كبير
 
الثلاثاء، 29-09-2020 08:43 ص أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة The Hollywood Reporter عن دعوى قضائية رفعتها الفنانة العالمية شارلوت كيرك - 28 سنة - تتهم فيها 3 من أشهر منتجي هوليود بإجبارها على الدخول في علاقة مع أحدهم مقابل صفقة قيمتها 450 مليون دلاور.

وقالت شارلوت إن الملياردير جيمس باكر أجبرها على إقامة علاقة مع رجال الأعمال كيفن تسوجيهارا - الرئيس التنفيذي لشركة وارنر بروس .

وتابعت: باكر كان يريد إبرام صفقة تمويل مع شركة وارنر بروس مقابل 450 مليون دولار لذلك أجبرني على هذا الجريمة .

فيما رد توجيهارا على ادعاءات الممثلة قائلا إنه دخل معها في علاقة بالتراضي ، بينما نفى جيمس باكر الاتهامات تماما قائلا إنه ضحية مؤامرة ابتزاز.
 

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