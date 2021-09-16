فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

الخميس، 16-09-2021
01:58 م
نشر مشهور مواقع التواصل الإجتماعي والملاكم العالمي جيك بول صور
برفقة
حبيبته الممثلة الأميركية جوليا روز، حيث كانا يلتقطان صور
سلفي، وذلك عبر صفحته
الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
اللافت في الصور
أن صديقة بول كانت شبه عارية
، واكتفت بإرتداء
"السترينغ" حيث عمد إلى إخفاء صدرها من خلال وضع يده عليهما.
وعلق بول على الصور
ة قائلة :"بلا حدود".
من ناحية أخرى، ظهرت روز وهي تقبل عنق بول.
الجدير بالذكر، أن الشرطة كانت قد ألقت القبض على جوليا ذات مرة بسبب
تبديلها بين أحرف علامة "هوليوود" ، لذا قرأت "Hollyboob".