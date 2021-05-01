فنانة شهيرة تطلب السماح من السعوديين.. ماذا قالت عن ولي العهد؟
روان بن حسين
السبت، 01-05-202111:07 صالمصريون
عبّرت الفاشنيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين، عن
أسفها واعتذارها من الشعب السعودي، طالبة السماح منهم بعد أن كانت عبرت عن رأيها
بشكل أغضبهم، مبررة بأنها كانت "طايشة".
وقالت خلال ظهورها
في بث مشترك مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز على "إنستجرام"، :"أنا
بيوم من الأيام دخّلت نفسي في مواضيع أكبر مني، مواضيع أنا لا أفهم فيها، قد أكون أحببت
أن أعطي تصريح رأيت بنظري أنه محايد، لكنني في المقابل جرحت ملايين الناس التي هي اليوم
سبب نجاحي شئت أم أبيت".
وتابعت:"الجمهور السعودي كان وما زال الداعم رقم واحد
لي".
وعبرت روان عن فخرها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن
سلمان وانجازاته للمرأة السعودية والشعب السعودي، كما عبرت عن فخرها بالهيئة العامة
للترفيه السعودية.
واستدركت متحدثةً عن نفسها:"مو عيب الواحد يغلط، تعلمنا
من غلطنا كنا طايشين كنا صغار وأتمنى يسامحوني، لأنو أنا أظل بنتهم بنت الكويت بنت
الخليج بنت السعودية".