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وتخرج للرد

فنانة شهيرة تطالب حكومة الكويت بحل مشكلة العنوسة بالشباب السوري

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سناء القطان
 
الإثنين، 15-03-2021 11:40 ص محمد فضل

حالة من الضجة أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في دولة الكويت بعد نشر صفحة منسوبة للفنانة الكويتية سناء القطان، على موقع "فيسبوك"، منشور تطالب فيه الحكومة بحل مشكلة العنوسة في الكويت من خلال استقطاب الشباب السوري.
وخرجت الفنانة الكويتية، عن صمتها وقالت إن الخبر المنتشر على لساني ومفاده أنني قد طالبت الحكومة الكويتية بحل عاجل لمشكلة العنوسة في الكويت عن طريق استقطاب الشباب السوري بسبب زيادة عدد النساء بشكل كبير عن الرجال، وأنني أرغب بالارتباط بشاب من سورية، وعلى استعداد لتحمل نفقات الزواج منه، غير صحيح.
وأشارت أنها تلقت مئات الاتصالات والرسائل من أرقام سورية تطالبها بأن تكون صاحبة النصيب بالزواج من المتصلين وبقدومهم إلى الكويت.
وقالت إنها ستلجأ إلى القانون، وروت ما تعرّضت له قائلة :"في الأيام الماضية كنت متواجدة في دبي، وعدت إلى أرض الوطن قبل أيام فقط لأنصدم بالمفاجأة الكبرى عبر انتشار خبر منسوب لي في (فيسبوك) الذي في الأساس لا ولم أمتلك فيه حساباً أو صفحة تخصني البتة.
وأضافت القطان في تصريحها لجريدة "الراي" الكويتية :"عندما بدأت كمية الاتصالات والرسائل تنهال عليّ صعقت بشكل هستيري ولم أعرف كيف أتصرف وماذا أفعل سوى حظر المكالمات والرسائل، لكن ذلك الأمر لم يُجدِ نفعاً كونها كانت بأعداد وصلت إلى المئات ولم تتوقف حتى اللحظة (مادري منو ورا هالموضوع، وشلون انتشر رقمي الشخصي، لكن ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل).
واختتمت الفنانة الكويتية بالقول :« في النهاية، أنا أحترم كل الجاليات في الوطن العربي، لكن من المستحيل قطعاً أن أصرّح بمثل هذا الكلام أو حتى أن أفكر به أساساً (شي ما يدش العقل)".
 

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