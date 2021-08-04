الأربعاء، 04-08-2021
03:25 م
سادت حالة من السخرية على صفحة الفنان محمد هنيدي
، بين متابعيه بعد أن
أقدمت فنانة
عالمية شهيرة على حظر
ه "بلوك" من حسابها، بسبب الشبه
بينهما.
وأحدثت صورة مقارنة بين الفنان محمد هنيدي
في شخصية "عفت
الشربيني" التي قدمها في فيلم "جاءنا البيان التالي" منذ حوالي 20
عامًا، وبين الفنانة
العالمية الأمريكية تايلور جولد، موجة سخرية بين الجميع.
ونشر محمد هنيدي
عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي صورة توثق
الشبه
بينه وبين الفتاة تايلور جولد، وعلّق: "بعيدا عن الشبه
بس ليه ادخل
بروفايلها عشان اعرف مين دي الاقيها مدياني بلوك، يالااا ماهي الكيميا كدشه غدارة".
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور مؤكدين على خفة دم هنيدي الدائمة.