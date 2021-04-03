فنانة شهيرة تصدم الجميع وتعلن استئصال ثدييها.. شاهد كيف أصبحت

السبت، 03-04-2021
10:21 ص
محمد فضل
حالة من الحزن الشديد أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي
والجمهور العربي، بعد إعلان الفنانة
العمانية الشهيرة فخرية خميس
، استئصال ثدييها
في أول ظهور لها عقب إعلان إصابتها بالسرطان
قبل أشهر.
ونشرت “خميس” عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل
الاجتماعي“إنستجرام”، صورة جديدة لها من منزلها، فيما أعلنت عن تلاشي المرض وتعافيها.
وأوضحت أنها ستستمر في تناول علاجها حتى نهاية أكتوبر المقبل،
مشيرة إلى أنها ستبدأ جلسات العلاج الإشعاعي بدءا من الأحد المقبل ولمدة شهر ونصف.
وكانت "خميس" أعلنت في سبتمبر من العام الماضي،
عن إصابتها بفيروس كورونا، بالتزامن مع إصابتها بمرض السرطان
.
وعبر الجمهور عن حزنهم داعين لها بتمام الشفاء، ومتمنين
عودتها للشاشة قريبًا.