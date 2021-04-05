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فنانة شهيرة تصدم الجميع بزواجها من سعد الصغير: عمل المستحيل وبحب طنط مراته

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سعد الصغير
 
الإثنين، 05-04-2021 11:48 ص المصريون

أثارت الفنانة برلنتي عامر، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان زواجها رسميًا من الفنان سعد الصغير، على الرغم من كونه متزوج ولديه أبناء تخرجوا من الجامعة.
ونشرت برلنتي عامر، فيديو على حسابها، ظهر فيه سعد الصغير يهنأها بعيد ميلادها ويعلن زواجه منها، فيما أشارت هي أنهما كانا يعيشان قصة حب طويلة على مدى عامين، والتي إنتهت بالزواج في شهر فبراير الماضي.
ونشرت برلنتي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لسعد وعلّقت: ربنا يخليك ليا يا جوزي علي العموم الست المحترمة اللي انا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولي بتبعت ناس تشتمني علي العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا حسبي الله ونعم الوكيل".
وأضافت: "سعد ميقدرش ينكر زواجنا نهائياً وهو عارف ده كويس وكان طلع كذبني وبالعكس هو قالي خلاص إعلني، وكل الناس عارفة إنه بيعشقني وعمل المستحيل علشان أوافق على الجواز، رغم رفضي فى البداية".
 

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