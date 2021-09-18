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فنانة شهيرة تصدم الجمهور بشكلها بعد عملية التجميل وتبكي مما حدث لها

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شيلاء سبت
Native
السبت، 18-09-2021 11:40 ص

صدمة الفنانة البحرينية الشهيرة شيلاء سبت، الجمهور بشكلها بعد أن شاركت متابعيها فيديو لها بعد خروجها من إحدى عيادات التجميل.
وظهرت شيلاء خلال الفيديو بشفاه منفوخة وعلقت قائلة “ما عليكم من شفايفي شو كبير صاروا بس هذا عقب تذويب الفيلر الي خضعت له.. عطوني أبرة بالعضل عشان يخف الإتفاخ وخلال 48 ساعة المفروض ما يبقى شيء منه”.
كما ظهرت خلال لقطات أخرى من الفيديو وهي داخل عيادة التجميل لإجراء تصحيح للفيلر. وتعرضت شيلاء لانتقادات من المابعين بسبب كثرة عمليات التجميل.
 

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