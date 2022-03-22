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فنانة شهيرة تشكو: مش لاقية العيش

كندا-حنا
كندا
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الثلاثاء، 22-03-2022 02:24 م

خرجت الممثلة السورية كندة حنا عن صمتها وأبدت انزعاجها من الوضع المعيشي في سورية وصعوبة تأمين مادتي البنزين والمازوت إضافة إلى الخبز بعد أن أصبح على نظام المخصصات بحسب عدد أفراد العائلة.
وتأخرت كندة حنا بالمعايدة حيث كتبت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "مافضيت ولله قصصنا ببنزين ومازوت وخبز، كل سنة وأمي وكل أمهات العالم بألف خير، والكهربا على الأول".
وأضافت: "حاولت امن مازوت تكون هدية عيد الام كمان مقطوع الله يعينا، بلدان عم تنقل جبل جليد لتغير مناخها، ونحنا لسا مشغولين ببعض وكل واحد شو عمل اليوم ومين ما لحقو مسبة".
وتعرضت حنا للانتقاد حيث كتبت لها إحدى المتابعات: "أنتِ عم تحكي هيك شو تركتي للمعترين"، لترد عليها حنا بغضب: "أنا معترة لا تهكلي هم فيكي تنامي مرتاحة".
وفاجأت كندة متابعيها مؤخراً بتحويل صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، إلى صفحة خاصة جداً، بحيث لا يتمكن من مشاهدة منشوراتها وصورها إلا من يتابعها، كما وألغت متابعة كل الأشخاص الذين كانت تتابعتهم، من دون ذكر أي سبب واضح للأمر، ما دفع المتابعين إلى التساؤل عن السبب.



 

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