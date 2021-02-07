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فنانة شهيرة: تزوجت في السر لمدة 5 سنوات .. وهذا سبب قبولي بالصمت على هذه الزيجة

فنانة
فنانة شهيرة: تزوجت في السر لمدة 5 سنوات .. وهذا سبب قبولي بالصمت على هذه الزيجة
 
الأحد، 07-02-2021 09:07 ص المصريون
كشفت فنانة شهيرة عن أسباب زواجها في السر لمدة 5 سنوات كاملة .

وقالت الفنانة السورية صفاء سلطان: تزوجت مرتان وليس ثلاث مرات مثلما يزعم
البعض.

وأضافت: المرة الأولى كان زواجا تقليديا ، أما المرة الثانية تزوجت سرا وقبلت بهذا الشرط لأني كنت أحب هذا الشخص ومستعدة لفعل أي شيء حتى أكون معه.

وتابعت: لكن بعد خمس سنوات مللت من كوني زوجة سرية.

واستدركت: ابنتي ارتدت الحجاب عندما كان عمرها 12 سنة ، واعتقدت حينها أنها ارتدته عن قناعة لكني فوجئت بعد ذلك أنها كانت تتعرض للترهيب من معلمة في مدرستها ولهذا فإن الحجاب أمر شخصي وأنا أحبه لكن لا يمكن إجبار ابنتي على ارتدائه .
 

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