فنانة شهيرة ترد على الهجوم بسبب مشهد عارية تمامًا: «فخورة بالفيلم ده»

الخميس، 09-12-2021
12:50 م
يعد
فيلم
Heroine أول الاعمال التي قدمت فيها الممثلة الهندية الشهيرة كارينا كابور
مشهدًا عاريًا وفي حديثها عن هذا الأمر مؤخرًا ردت كارينا على الانتقادات التي
طالتها حول هذا المشهد: "يقول الناس أي شيء ، بغض النظر عن مضمونه، أشعر
بالفخر لهذا الفيلم
."
وتابعت:
"لقد أعطيت ألف بالمائة لهذا الفيلم
. كما قدمت مشهدًا عاريًا وحاولت استكشاف
الجوانب المظلمة له والتي ربما كنت سأفكر فيها قبل القيام بذلك لفيلم
آخر. ربما لم
يكن الجمهور مستعدًا لرؤيتي في تلك الصورة ولذلك تعرضت للانتقادات الكثيرة بسببه"