السبت 11 يونيو 2022
توقيت مصر 19:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اتحاد الكرة يتجه لإقالة إيهاب جلال

الخطيب يخرج عن صمته ويفجر فضائح لأول مرة قد تطيح بمسؤولين

صلاح يفجر مفاجأة: إن لم أحصل على الكرة الذهبية هذا العام فسيكون بسبب هذا الأمر

الزوجة اللعوب.. خانت زوجها في ليلة القدر وتخلصت منه بعد صلاة التراويح رفقة صديقه

«قناة ومرتضى منصور».. عروس كفر الدوار تفاجئ الجميع بخطوة غير متوقعة

شيرين: «نفسيتي وحشة ونفسي أموت بطريقة لطيفة»

تتجاوز 45.. تحذير عاجل من الأرصاد لجميع المواطنين وأصحاب السيارات

بعد قرار أرامكو.. الإعلان عن سعر أسطوانة الغاز بعد الزيادة الجديدة

شاهد.. وفاة متحولة جنسيًا أثناء القبض عليها بطريقة وحشية

فنانة شهيرة تخرج عن صمتها: ظروف أجبرتي على خلع الحجاب

ADS
 

فنانة شهيرة تخرج عن صمتها: ظروف أجبرتي على خلع الحجاب

BeFunky-collage-21-12
نيرمين حسين
Native
Teads
السبت، 11-06-2022 09:56 ص

ردت الفنانة السعودية نيرمين محسن، على جدل خطوتها المفاجئة التي أقدمت عليها قبل أيام بخلعها الحجاب بعد مرور أقل من عام على ارتدائه.
واستنكرت نيرمين محسن، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ المنتقدين لقرارها بخلع الحجاب والذين اتهموها بأن هدفها من ارتدائه من قبل، ثم خلعه، هو التريند وزيادة المتابعين والشهرة.

وأعربت الفنانة السعودية عن انزعاجها من هذا الاتهام، مطالبة المنتقدين بعدم التفتيش عن النوايا وإلقاء التهم دون مبرر، لتتناقل الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير مقطع الفيديو على نطاق واسع.
وقالت محسن إنها مرت بظروف – لم تكشف تفاصيلها – أجبرتها على خلع الحجاب، مشيرة إلى أنها لم تخلع الحجاب عن أخلاقها أو مبادئها أو مشاعرها أو شخصيتها ”فقط شالت الحجاب عن شعرها“، بحسب تعبيرها.
وأضافت موجهة رسالة لمنتقديها ”أنتم ما تعرفون ظروفي فأكرموني وتعاملوا معي بحسن نية ولا تتدخلوا في نيتي مع ربنا“.
وأكدت الفنانة السعودية أنها عندما ارتدت الحجاب كانت نيتها أن يكون الحجاب أبديا، مضيفة: “ربنا عالم بحالي ونيتي ولكن أنا بنت مسلمة أحب ربي وديني وافتخر برسولي الكريم عليه الصلاة والسلام“.
وكانت نيرمين محسن فاجأت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بخلع الحجاب قبل نحو أسبوع، بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تخلع الحجاب، من دون أي مقدمات، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل، وتعرضت للانتقاد والهجوم من قبل متابعين اتهموها بالبحث عن زيادة المتابعين والشهرة.
 

إقرأ ايضا

images

الزوجة اللعوب.. خانت زوجها في ليلة القدر وتخلصت منه بعد صلاة التراويح رفقة صديقه

elbashayer-2022-06-10_517983

«قناة ومرتضى منصور».. عروس كفر الدوار تفاجئ الجميع بخطوة غير متوقعة

97230Image1

شيرين: «نفسيتي وحشة ونفسي أموت بطريقة لطيفة»

أخبار متعلقة

Capture

حنان ترك تخرج عن صمتها في بث مباشر وتكشف مفاجآت

18-05-22-414534534

بعد النقاب.. فنانة سعودية تخلع الحجاب في بث مباشر

FNCznv1akAIaSZU

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)