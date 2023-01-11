الأربعاء 11 يناير 2023
توقيت مصر 18:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة الشاب صاحب واقعة «قميص النوم» متأثرًا بإصابته

الدينار الكويتي يتخطى حاجز الـ 100 جنيهًا مصريًا

الدولار يقفز مجددًا لـ 30 جنيهًا.. ماذا يحدث؟

فيفا يصدم كهربا: الأمر لا يحتاج لشرح

«تغير في آخر أيامه».. ماذا قال «الفقي» عن الشيخ الشعراوي وعلاقته بمبارك

شريف عامر يرد على تهديد مايا مرسي لـ ياسمين عز: غير مقبول

عاجل.. الدولار يقفز لـ 29 جنيهًا في البنك المركزي رسميًا

فيديو صدم الجميع.. شهاب يركع ليُقبل قدم شذى حسون في مول تجاري

محمد فؤاد مدافعًا عن الشيخ الشعراوي: أغنيتي له أفضل عمل فني قدمته في حياتي

فنانة شهيرة تحذف صورها الجريئة بعد الجدل: استغفرت ربنا.. اعتبروني بنتكم وغلطت

ADS
 

فنانة شهيرة تحذف صورها الجريئة بعد الجدل: استغفرت ربنا.. اعتبروني بنتكم وغلطت

0
ارشيفية
Native
Teads
الأربعاء، 11-01-2023 10:58 ص

 

 

اعتذرت الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم بعد نشر جلسة تصوير جديدة، تضمنت صورا، اعتبرها متابعون جريئة وضيقة لدرجة تحدد تفاصيل جسدها.

وظهرت جيهان عبدالعظيم، خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام، مرتدية بدلة شتوية، رغم أنها تغطي جسدها بالكامل، إلا أن بعض المعلقين هاجموا تلك الإطلالة، قائلين إنها ضيقة وتحدد ملامح الجسد وتكشف تفاصيله، وطالبوها بحذف الصور.

وتفاعلت الفنانة السورية مع تلك التعليقات، قائلة عبر حسابها بموقع إنستجرام: "أول شي أنا بقدر هجومكم لأن مالكم متعودين أني نزل صورة فيها أي شي بيزعجكم، تاني شيء أنا فعلا ما انتبهت ونمت وفقت لاقيت غضبكم وزعلكم".

وأضافت: "أنا والله ما انتبهت جل الذي لا يخطئ، أرجو منكم أن تعتبروها ذلة وتسامحوني أنا استغفرت الله والآن استسمح منكم تعتبروني بنتكم وغلطت".

وقامت جيهان عبدالعظيم بحذف الصور، ثم أعادت نشرها بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وهو ما أثار انقساما بين متابعيها، ما بين مشيد بتلك الخطوة، وفريق آخر يرى أنه لا فرق يذكر بين الصورتين.

 







 

إقرأ ايضا

2023_1_11_11_35_32_806

وفاة الشاب صاحب واقعة «قميص النوم» متأثرًا بإصابته

954095_0

«تغير في آخر أيامه».. ماذا قال «الفقي» عن الشيخ الشعراوي وعلاقته بمبارك

Capture

شريف عامر يرد على تهديد مايا مرسي لـ ياسمين عز: غير مقبول

أخبار متعلقة

763

«تحرشوا بي وانتهكوا جسدي بقسوة».. وفاء سالم تخرج عن صمتها بعد قرار الاعتزال

20210930013339627

«لابسة فستان سهرة في الحرم المكي؟».. انتقادات لـ هاجر أحمد أثناء أداء العمرة

Capture

فنانة شهيرة تستغيث: هموت أنا وأمي من الجوع وبنفضل يومين من غير أكل

c6498341fd

فريال يوسف تكشف سر طلاقها بعد كتب الكتاب: «عايزة واحد يستاهل قلبي»