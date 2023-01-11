فنانة شهيرة تحذف صورها الجريئة بعد الجدل: استغفرت ربنا.. اعتبروني بنتكم وغلطت





اعتذرت الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم بعد نشر جلسة تصوير جديدة، تضمنت صورا، اعتبرها متابعون جريئة وضيقة لدرجة تحدد تفاصيل جسدها.

وظهرت جيهان عبدالعظيم، خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام، مرتدية بدلة شتوية، رغم أنها تغطي جسدها بالكامل، إلا أن بعض المعلقين هاجموا تلك الإطلالة، قائلين إنها ضيقة وتحدد ملامح الجسد وتكشف تفاصيله، وطالبوها بحذف الصور.

وتفاعلت الفنانة السورية مع تلك التعليقات، قائلة عبر حسابها بموقع إنستجرام: "أول شي أنا بقدر هجومكم لأن مالكم متعودين أني نزل صورة فيها أي شي بيزعجكم، تاني شيء أنا فعلا ما انتبهت ونمت وفقت لاقيت غضبكم وزعلكم".

وأضافت: "أنا والله ما انتبهت جل الذي لا يخطئ، أرجو منكم أن تعتبروها ذلة وتسامحوني أنا استغفرت الله والآن استسمح منكم تعتبروني بنتكم وغلطت".

وقامت جيهان عبدالعظيم بحذف الصور، ثم أعادت نشرها بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وهو ما أثار انقساما بين متابعيها، ما بين مشيد بتلك الخطوة، وفريق آخر يرى أنه لا فرق يذكر بين الصورتين.



















