فنانة شهيرة تحتفل بطلاقها بذبح عجل وتوزيعه على الفقراء

الثلاثاء، 26-01-2021
12:09 م
المصريون
في واقعة غريبة من نوعها، أقدمت فنانة
شهيرة على الاحتفال بطلاق
ها من خلال ذبح
عجل
وتوزيع لحمه على الفقراء
في مصر، ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل فقد أقدمت الفنانة
الفلسطينية الشهيرة مريم أيوب على ذبح عجل
وتوزيعه على الفقراء
في مصر- حيث تقيم-، احتفالا بالانفصال عن زوجها.
وغردت الفنانة
وملكة جمال فلسطين السابقة للتراث والفلكلور الشعبي عبر
حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "انستغرام":
"اليوم ملكت نفسي بعد عناء طويل #بالانفصال عن زواج استهلك روحى ووجب الاحتفال لم أجد طريقة #احتفل
بها أجمل من القرب من الله ورضا احبابه من الفقراء
المتوكلين .. هذا اليوم الجميل ❤️ انه يوم فرح ."
وأشارت إلى أنها عانت لفترة طويلة من جراء الاجراءات القضائية التي أفضت في
نهاية الأمر إلى اتمام اجراءات الطلاق
، خصوصا أن اجراءات الزواج تمت في محاكم قطاع
غزة، وبعدها غادرت للعيش في كنف زوجها في جمهورية مصر العربية، وحدث الانفصال هناك.
ولكون اجراءات الارتباط تمت في القطاع، كان لابد أن تتم اجراءات الطلاق
فيه، الأمر الذي رفضه طليقها في بداية الأمر وأدى إلى سجال طويل بينهما إلى أن
تمكنت عبر الوسطاء والوكلاء من اتمام اجراءات الطلاق
في قطاع غزة، مما دفعها إلى
الاحتفال بذبح عجل
توزيعه على الفقراء
والمحتاجين.
يُذكر أن مريم حصدت ملكة جمال فلسطين للتراث والفولكلور والوصيفة الأولى
لملكة جمال العالم للتراث، برعاية اليونسكو للتراث العالمي في القاهرة، ولم تتوقف
عند اللقب، بل اتجهت إلى الفن والموضة والجمال وتقديم النصائح للفتيات عبر منصاتها
على مواقع التواصل الاجتماعي.