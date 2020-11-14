فنانة شهيرة تحتفل بالزغاريد لانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل (فيديو)

السبت، 14-11-2020
11:47 ص
المصريون
احتفلت فنان
ة شهيرة، بخبر انفصال الفنان تامر حسني
عن
زوجته الفنان
ة المغربية بسمة بوسيل
، مشيرة إلى أنها سعيدة بهذا الخبر.
حيث عبرت الفنان
ة المغربية جليلة والحبيبة السابقة للفنان
تامر حسني
عن سعادتها عقب سماعها "الخبر السار" على حد تعبيرها، تزامناً
مع إعلان مواطنتها الفنان
ة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل
انفصالها عن زوجها.
ونشرت جليلة عدة مقاطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على “انستجرام”،
وهي تزغرد وترقص فرحاً على أنغام أغنية “الليلة حلو الليلة العيد.. والكل جاي فرحان
سعيد”، وعلقت: “احتفالات جليلة، جليلة فرحانة جدا جدا”.
وأضافت: “مساء الجمال، مساء الأخبار الحلوة، كنت قاعدة في
البيت وسمعت خبر حلو، حسيت إني فرحانة، وعايزة أحط مكياج وألبس وأحتفل”.
وتابعت: “ربنا يرزقكم ربع فرحتي.. نفسي أبوس سنة 2020، بسبب
هذا اليوم السعيد والجميل، ومفيش أغنية أحلى دلوقتي من بشرة خير”.
وكانت بسمة بوسيل
كتبت منشورا طالبت فيه المتابعين بعد إرسال أي صور تخص تامر حسني
مع فتيات لأن الأمر
لم يعد يخصها.
وأشارت إلى أنها
منفصلة عن تامر منذ فترة وأنهما يجهزان لأوراق الطلاق.