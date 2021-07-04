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فنانة شهيرة تحاول الانتحار داخل السجن بعد نقلها لقسم الدعارة

إنتصار-الحمادي-1
انتصار الحمادي
Native
الأحد، 04-07-2021 02:12 م


أعلن محامي الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية الشهيرة، انتصار الحمادي، المحتجزة بسجن في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، أنها حاولت الانتحار، وذلك "بسبب قرار إدارة السجن المركزي بنقلها إلى قسم الدعارة في السجن، ما أدى إلى تدهور شديد في حالتها النفسية".
وأوقفت الحمادي في 20 فبراير الماضي عند نقطة تفتيش في صنعاء، بينما كانت في طريقها إلى جلسة تصوير.
وفيما لم يكشف الحوثيون أي معلومات عن قضيتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محاكمة الحمادي، التي بدأت في 6 يونيو الماضي شابتها "مخالفات وانتهاكات"، علماً أنها مولودة لأم إثيوبية وأب يمني، ونشرت عشرات الصور في الإنترنت مرتدية ملابس يمنية تقليدية، أو الجينز أو سترة جلدية.
كما ارتدت في بعض صورها الحجاب الإسلامي، وفي أخرى ظهرت من دون غطاء للرأس، ولديها الآلاف من المتابعين عى صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وقالت المنظمة في مايو الماضي أن الحمادي "استُجوبت أثناء اعتقالها وهي معصوبة العينين، وتعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي، وتعرضت لإهانات عنصرية وأجبرت على الاعتراف بإرتكاب جرائم، بما في ذلك حيازة المخدرات والدعارة".


 

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