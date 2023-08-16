فنانة شهيرة تثير ضجة عن عادل إمام.. ماذا حدث؟

الأربعاء، 16-08-2023
10:25 ص
أثارت الفنانة اللبنانية مادلين طبر
جدلا واسعا وتعرضت لانتقادات، بعدما طالبت أسرة الفنان عادل إمام
، بالإفراج عنه، على حد قولها.
وعلقت مادلين مطر على غياب الفنان عادل إمام
عن حفل تكريمه بمهرجان المسرح القومي. إذ طالبت عائلته بالإفراج عنه كي يحضر ويتواجد ويطمئن الجميع عليه.
وتساءلت إذا كان التصرف الأمثل هو اقتحام منزل الفنان من أجل الاطمئنان عليه، موجهة التحية إلى الفنانين الذين اقتحموا منزل عادل إمام
، واحتفلوا بعيد ميلاده واطمئنوا على صحته، وهو ما جرى قبل أشهر، مشيرة إلى أنها حاولت الاتصال برامي إمام لكنه لم يجب على اتصالها.
ومن جانبه طمأن نقيب الممثلين أشرف زكي، الجميع على صحة عادل إمام
، مؤكدا أنه اتصل به قبل أيام قليلة، وكانت حالته الصحية جيدة عكس ما يتردد عنه.
وأشار إلى أنه سيراجع مادلين طبر
فيما قالته، معتبرا أن تصريحاتها خطيرة للغاية والمفردات التي استخدمتها لا يجوز استعمالها.