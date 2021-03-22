فنانة شهيرة تثير صدمة: والدي كان يُغني في المسجد

الإثنين، 22-03-2021
09:29 م
المصريون
أثارت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، جدلاً واسعاً
بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها عن غناء
والدها في المسجد
.
وقالت “شوبرا”، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية الأمريكية،
أوبرا وينفري، أن والدها الراحل الدكتور أشوك شوبرا اعتاد الغناء
في مسجد
.
وأشارت “شوبرا”، إلى أنها كانت “على دراية بالإسلام”، مبينة:”نشأت
في مدرسة دير، كنت على علم بالمسيحية، وكان والدي يغني في مسجد
، وكنت على دراية بالإسلام”.
وأوضحت:” نشأت في أسرة هندوسية
، كنت على علم بذلك، إن الروحانيات
جزء كبير من الهند ولا يمكنك تجاهلها حقا”، حيث أحدثت تصريحاتها صدمة وتعرضت لسخرية واسعة بعد تصريحاتها عن
غناء
والدها في المسجد
.