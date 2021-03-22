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فنانة شهيرة تثير صدمة: والدي كان يُغني في المسجد

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الفنانة
 
الإثنين، 22-03-2021 09:29 م المصريون

أثارت نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، جدلاً واسعاً بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها عن غناء والدها في المسجد.
وقالت “شوبرا”، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، أن والدها الراحل الدكتور أشوك شوبرا اعتاد الغناء في مسجد.
وأشارت “شوبرا”، إلى أنها كانت “على دراية بالإسلام”، مبينة:”نشأت في مدرسة دير، كنت على علم بالمسيحية، وكان والدي يغني في مسجد، وكنت على دراية بالإسلام”.
وأوضحت:” نشأت في أسرة هندوسية، كنت على علم بذلك، إن الروحانيات جزء كبير من الهند ولا يمكنك تجاهلها حقا”، حيث أحدثت تصريحاتها صدمة وتعرضت لسخرية واسعة بعد تصريحاتها عن غناء والدها في المسجد.
 

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