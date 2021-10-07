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فنانة شهيرة تثير صدمة برد فعلها عند خيانة زوجها لها (فيديو)

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الخميس، 07-10-2021 10:02 ص

أثارت الفنانة وفاء عامر، صدمة البعض وتعرضت لهجوم عنيف وانتقادات حادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات لها أطلقتها عبر برنامج الحكاية الذي يعده ويقدمه الإعلامي عمرو أديب حول ردة فعلها إذا ما قام زوجها بخيانةها.
وحول إحتمال طلب الطلاق من زوجها في حال تعرضها للخيانة الزوجية ردت عامر على سؤال أديب قائلة :"أنا عمري ما أطلب الطلاق من جوزي حتى لو عمل إيه.. حتى لو خانني هبقى أنا السبب، لأن زوجي له حاجات كتيرة تشفع له وأنا الحمد الله جوزي المنتج محمد فوزي مش خاين".
وقد اتهمها بعض المتابعين بأنها "عبدة ذكور تحب اللي يهينها ويزفها"، بينما ذهب آخر لانتقادها قائلاً :"هذي من اللي تقول عادي يخون وعليه ذنب ولا يتزوج علي بالحلال واموت قهر كذا تفكيرها محدود ومخها أصغر من مخ النمله"، وفي تعليق لمتابع آخر جاء فيه :""ببساطة لان زوجها مخرج سينمائي اصلا وهي ممثلة فما راح تخسر زوجها عشان خانها ومين يزبطها بعدين ف المسلسلات وتأخذ أدوار هي تبيها".. وجاء في تغريدة أحدهم "نفسي اعرف اللي عادي يتقبلون الخيانه كيف تقدرون وش تاكلون وقلوبكم من ايش والكبرياء والكرامه والقهر والدراما غششونا نبيع مشاعرنا وين".
وعبرت عامر عن رغبتها بارتداء الحجاب واعتزال الفن إلا أنها تراجعت عن قرارها لأن زوجها جعلها تغير طريقة تفكيرها وفق ما قالت إذ إنه ترك الحرية لها لكنه علق بـ "إذا فكرتي تتركي الفن فما رح تقدري ترجعي تاني، واذا لبستي الحجاب ما رح تخلعي"!
 

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