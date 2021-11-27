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فنانة شهيرة تثير الغضب بالتباهي بكأس خمر ومرفقة زميلها بدون زواج

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السبت، 27-11-2021 11:08 ص

أثارت فنانة شهيرة، الغضب بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر كأس من الخمور والتباهي بذلك على الرغم من كونها مسلمة.
وفي التفاصيل نشرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل فيديو قصير على صفحتها الخاصة ضمن خاصية الستوري ظهر فيها كأس من النبيذ الاحمر الذي كانت تحتسيه مما اشعل غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر كثرين أن تصرفها هذا معيب وبعيد كل البعد عن تعاليم الديانة الاسلامية التي تنتمي اليها لان المشروبات الكحولية محرمة للمسلمين الذين يتبعون ديانتهم ويؤمنون بها حتى ان البعض اتهم هاندا بالالحاد لان تصرفاتها وحتى علاقتها مع كرم بورسين وقضائها الوقت معه ليلاً نهارا خارج ايطار الزواج غير مقبول.


 

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