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فنانة شهيرة تثير الجدل: معنديش وقت للصلاة (فيديو)

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الإثنين، 05-07-2021 11:31 ص

أثارت الفنانة والإعلامية العراقية داليا نعيم، موجة غضب بين المتابعين بعد حديثها عن الصلاة، خلال حلولها ضيفة على الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه "مع الفارس".
وقالت داليا لنزار: "أنت ورطّني يا نزار في هذا السؤال"، بعد أن سألها أسئلة ديني وأأدائها فريضة الصلاة، فأجابت: "أريد أن أصلي دائما، ولكن المشكلة عندي في الوقت، معنديش وقت للصلاة، وعلى طول بقول هستمر بالصلاة، مثلا أنا عندي برنامج وياك صار وقت الصلاة، كيف أصلي وحاطة ميك أب".
وتابعت داليا: "صلاتي غير استمرارية، بالعكس إن شاء الله أستمر في الصلاة، ومش شرط أصلي اليوم، وأجل صلاتي غدا، هذا الموضوع غلط".
كما سألها عن قارئ القرآن المفضل لديها، فقالت: "أنا مش عارفة من القراء غير الشيخ العسافي، وبحب أستمع لسورة البقرة منه، ولا أعرف غيره من القراء، أنا مش داعية إسلامية.. معلوماتي الدينية ضعيفة.. أنت ورطّني يا نزار في هذا السؤال".



 

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