فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو صادم عقب خروجها من السجن 10 سنوات

السبت، 13-03-2021
04:46 م
محمد فضل - متابعات
أحدثت الفنانة
وفاء مكى، حالة من الجدل والصدمة بين رواد
مواقع التواصل الاجتماعي، في أول ظهور إعلامي لها عقب قضائها فترة السجن 10 سنوات،
بتهمة تعذيب
خادمتيها وهتك عرضهما.
وظهرت وفاء مكى فى برنامج "القاهرة اليوم" للفنان
إدوارد، وقالت : "أنها تعتبر الفترة التي قضتها في السجن (فاني) ومجرد كبوة وتجاوزتها،
وأنها لا تساوي شيئًا في مقابل أزمتها الصحية التي ألمت بها مؤخرًا.
وأوضحت وفاء مكي
، أنها اعتذرت عن المشاركة في الأعمال الفنية
بسبب إصابة تعرض لها ابنها، حيث اضطرت للإقامة معه في المستشفى 4 أسابيع متصلة، ما
جعلها تعتذر عن تقديم بعض الأعمال الفنية التي عرضت عليها.
وقالت وفاء مكي
أن دخولها السجن شيء عادي بالنسبة لها معلقة
"الأنبياء دخلوا السجن واتحبس
وا".
يذكر أن الفنانة وفاء مكي
سجنت في ديسمبر 2001، بعدما قضت
محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبتها بالسجن 10 أعوام مع الشغل والنفاذ،
والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار والفنان أحمد البرعي وابن خالتها سيد الفار وطليقها
أيمن الغزالي، وإلزامهم جميعا بالتعويض المدني للمجني عليهما الخادمتين مروة وهنادي
فكري عبدالمجيد، وذلك بعد تعذيب
الخادمتين واحتجازهما وهتك عرضهما.