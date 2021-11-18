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فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج..الهواء أطاح بالفستان وكشف أماكن حساسة

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الخميس، 18-11-2021 11:21 ص

تعرضت الفنانة العالمية ليدي غاغا، إلى موقف محرج وثقته كاميرات المصورين، بعد أن أطاح الهواء بفستانها خلال خروجها مرتدية ثوباً بفتحة طويلة في مدينة نيويورك يوم الاثنين الماضي.
 وتعرضت لموقف محرج اذ طار فستانها بسبب الهواء القوي في المدينة وكشف عن ملابسها الداخلية خلال مغادرتها برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير.
وكشفت المغنية عن غير قصد عن ساقيها العارية وهي ترتدي فستاناً أسود بفتحة في الساق كانت تغادر استوديوهات محطة ”إن بي سي“ في مدينة نيويورك، ولم يكن واضح اذا كانت قد قامت بهذا العمل عن قصد أو لا الا ان ملابسها الداخلية ظهرت بقوة.


 

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