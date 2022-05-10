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فنانة شهيرة تبدي شماتتها في طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

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الثلاثاء، 10-05-2022 10:06 ص
تحدثت الممثلة المغربية جليلة عن ما تردد حول طلاق الفنان تامر حسني، بعدما انتشرت أخبار منسوبة لها عن مباركتها لهما بالطلاق.
وقالت جليلة:" احتفلت .. !!اصلاً هدول الكابلز بشكل عام .. عليهم مليون علامة استفهام ولا معروفين .. هم متطلقين و لا متزوجين و لا منفصلين ..و لا أخوة بالرضاعة بس فقط صورة قدام الناس مع بعض ..و ينتظرون مني اي شي حتى يطلعون ترند على أسمي عشان يطلعوا هم المساكين و انا خرابت البيوت".
وكانت مواقع إخبارية نشرت أخبارًا تفيد باحتفال الفنانة المغربية جليلة، بطلاق تامر حسني من زوجته المغربية بسمة بوسيل، حيث تثير "جليلة" من وقت لآخر الجدل عن علاقة الثنائي والتي أكدت فيما قبل أنهما انفصلا وواتفقا على الظهور سويا أمام الناس من اجل مصلحة أبنائهما.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:

 

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