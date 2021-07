فنانة شهيرة برد صادم على متابعة:« صدري أكبر من صدرك»

أحدثت فنانة شهيرة ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأوساط الصحفية بسبب ردها على متابعة وصفتها بأنها فاشلة.وفي التفاصيل، فقد أثارت النجمة العالمية بيلي إيليش جدلا كبيرا بين الجمهور بعد ردّها على متابعة قالت لها أنها فاشلة.وقد علّقت إيليش بالقول: " صدر ي أكبر من صدر ك"، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين الصحافة العالمية.وكانت أعلنت بيلي أيليش عن موعد صدور ألبومها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، فنشرت صورة الألبوم وهو بعنوان "Happier Than Ever" معلّقة: "الألبوم الجديد بعد شهر، 30 تموز".ويتضمن الألبوم 16 عملاً غنائياً، وكانت أ صدر ت منهم 4، وهم "My Future", "Lost Cause", "Your Power" و"Therefore I Am".