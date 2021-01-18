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فنانة شهيرة: انفصلت عن زوجي الفنان لأنه كان بيضربني دايما

فنانة
فنانة شهيرة: انفصلت عن زوجي الفنان لأنه كان بيضربني دايما
 
الإثنين، 18-01-2021 08:57 ص المصريون
كشفت فنانة مصرية شهيرة أنها تفتقد حلم الأمومة وتكوين أسرة .

وقالت الفنانة منة فضالي أنها تحب الأطفال جدا وتتمنى لو كان لديها أطفال ، مشيرة إلى أنها تربي الكثير من الكلاب ولكن : الكلاب طبعا عمرها ما تعوضك عن الأطفال.

وأضافت: في بعض الأوقات قلت لازم اكمل شغل وتمثيل لكن كنت غلطانة والبيت والأسرة أهم حاجة.

وتابعت في تصريحات سابقة: انفصلت عن الفنان والملحن محمد ضياء الدين بسبب قيامه بضربي باستمرار ولهذا لم تكلل تجربة زواجنا لكن برغم كل شيء هو شخص جيد و مازلنا أصدقاء حتى الآن.
 

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