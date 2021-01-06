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فنانة شهيرة: انتقلت للإقامة في ملجأ بعد قتل والدي وأنا عمري سنة واحدة
فنانة شهيرة: انتقلت للإقامة في ملجأ بعد قتل والدي وأنا عمري سنة واحدة
الأربعاء، 06-01-2021
08:18 ص
المصريون
كشفت المطربة اللبنانية قمر عن الصعوبات التي حدثت لها في طفولتها وحتى وصولها لمرحلة الشهرة.
وقالت "قمر" في تصريحات تلفزيونية: حياتي كانت صعبة .. تم قتل والدي وكان عمري سنة واحدة فقط و والدتي تركتني بسبب ظروف صحية وقلة وعي وتعليم وتزوجت من رجل آخر.
وأضافت: انتهى بي المطاف لأعيش في ملجأ .
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المصريون
almesryoon
قمر اللبنانية
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