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فنانة شهيرة: أي راجل يسيب مراته تتباس في الأفلام يبقى ديوث

فنانة
فنانة شهيرة: أي راجل يسيب مراته تتباس في الأفلام يبقى ديوث
 
السبت، 05-12-2020 08:01 ص أحمد عادل شعبان
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سهير الباروني التي توفيت عام 2012 عن عمر يناهز 74 سنة.

ولم تخلو اللقاءات الصحفية التي أجرتها سهير الباروني من بعض التصريحات النارية وبخاصة في نهاية حياتها.

وقالت في لقاء لها: مش بحب الفنانات اللي بيتباسوا .. وأي راجل يسمح لمراته أو أخته تتباس في الفيلم يبقى ديوث.

فيما شنت هجوما شرسا على الفنان عادل إمام عند قوله "معندناش ستات تشتغل في الفن" ، قائلة: ماهو بيعمل مناظر خليعة مع الممثلة اللي قدامه .. جاي النهاردة يمنع الفن عن الستات؟ .. يعني احنا نقعد في البيت ونشحت؟ .. بيقول الكلام دا بصفته ايه؟
 

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