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فنانة شهيرة: أنا مع العلاقات الجسدية قبل الزواج .. ومعنديش مشكلة بنتي تعمل كدا
فنانة شهيرة: أنا مع العلاقات الجسدية قبل الزواج .. ومعنديش مشكلة بنتي تعمل كدا
الإثنين، 29-03-2021
09:04 ص
أحمد عادل شعبان
أكدت ال
فنانة
اللبنانية
كارين رزق الله
أنها تؤيد العلاقات الجسدية قبل الزواج .
وأضافت في تصريحات تلفزيونية: لا مانع أن تقوم ابنتي بهذا الأمر بشرط أن تتجاوز 18 سنة وتحافظ على صحتها
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المصريون
فنانة
كارين رزق الله
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