فنانة شهيرة: أعز صديقاتي خانتني مع زوجي

السبت، 14-08-2021
01:26 م
لم يخطر ببال الفنانة شويكار التي رحلت عن عالمنا في مثل
هذا اليوم قبل عام مضى، أن صديقة
ها العزيزة والمقربة لها ستكون أول من يغرس سكين الخيانة
بظهرها.
تحكي شويكار خلال أحد الحوارات التي أجرتها في الماضي،
"كانت لدي صديقة
هي أعز صديقاتي لم نكن نفترق إلا ساعات الليل، عاشت معي ونأكل
معًا ونلبس ملابس واحدة".
أكملت شويكار قصتها مع صديقة
ها قائلة: "انتهيت من الدراسة
وتزوج
ت وأنا صغيرة في سن الـ 15، ووقتها صديقة
ي لازمتني ولم تفارقني، وتمتعت بكل النعيم
الذي وفره لي زوج
ي، كان يشتري لي أرقى وأجمل الفساتين كانت تشاركني لبسها، ذهبت معنا
إلى كل مكان، كانت ظلا لنا".
كان القرب الشديد بين الصديقة
ين بابا للمشاكل الزوج
ية والخيانة
،
فتسرد شويكار حكايتها: "في مرة زوج
ي قال إنه يتضايق من وجودها، ويرغب أن ننفرد
في عش الزوج
ية، وقتها رفضت بشدة وظننت أنه يغار من حبها لي، أو أنه يتضايق من نفقاتها
الإضافية التي تحملها له".
مرت الأيام وبعد حوالي عام انكشفت الأمور على حقيقتها أمام
عيني شويكار: "في يوم زوج
ي قال لي إنه مسافر وطلب مني إن أروح عند عائلتي، وبالفعل
ذهبت ولكن عدت بالليل إلى المنزل ووجدت صديقة
ي العزيزة تحاول إغراء زوج
ي وفي بيتي".
فرت الصديقة
الخائنة ووقف الزوج
يعترف أمام زوج
ته شويكار:
"قال لي إنه يئس من نصيحتي بإبعادها عن البيت، ورفض أن يقول من قبل إنها تغريه
منذ الشهر الأول لزواجنا، معللًا ما فعله بأنه أراد أن يلقني درسا عمليا حتى أقرن الثقة
بالحذر".