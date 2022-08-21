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فنانة شهيرة: أسعد لحظات حياتي لما بروح مقابر المسيحيين واشغل أغاني

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مقابر
Native
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الأحد، 21-08-2022 02:15 م


أثارت الفنانة الكويتية الشهيرة شمس، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات حول زيارتها المقابر وتشغيل الأغاني.
وقالت شمس، إن اللحظات التي تجعلها سعيدة هي وجودها في المقابر، قائلة :" أسعد لحظات حياتي في المقابر لأنني هناك أستطيع التغلب على خوفي من الموت" .

وأضافت: حين كنت في ألمانيا كنت أذهب للمقابر كثيرا ، وهناك أقوم بتشغيل الموسيقى عند مقابر المسيحيين ، بينما أقوم بتشغيل القرآن عند مقابر المسلمين.

وتابعت: أنوي أن أذهب إلى هناك في رحلة عدة أيام ، أنام وآكل وأشرب ويمكن أن آخذ البعض معي لتعليمهم التغلب على مخاوفهم من الموت .

 

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