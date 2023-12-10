فنانة سعودية تثير الجدل بظهور جرئ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

جذبت الفنانة السعودية الصاعدة أضواء بدر الأنظار خلال ظهورها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.

وحضرت خلال المهرجان عرض فيلمها "ناقة" الذي عرض سابقًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وهذا الفيلم هو أولى تجاربها السينمائية.

ويتناول فيلم "ناقة" قصة الشابة سارة، التي تلعب دورها النجمة الصاعدة أضواء بدر، التي تتسلل من منزل والديها للخروج في موعد مع سعد (يزيد المجيول)، إلا أنها تجد نفسها في وضع شائك بعد تحوّل خطير في الأحداث. ومع تطور أحداث الفيلم، تواجه سارة الكثير من العقبات، وتتقطع بها السبل فوق الكثبان الرملية في مدينة الرياض لتجد نفسها وجهًا لوجه في مواجهة ناقة هائجة.

واختيرت أضواء أيضاً ضمن النجوم الذين سيلتحقون ببرنامج الفنانين الصاعدين، الذي يضمُّ مواهب جديدة بالتمثيل في كل أنحاء العالم، لتصبح بذلك أول فنانةٍ سعوديةٍ تلتحق به.

وتقيم الفنانة أضواء بدر في لوس أنجلوس بأمريكا .

ولديها تجاربُ في كتابة الشعر والسيناريو، وتعمل كذلك عارضة أزياءٍ لدى عديدٍ من العلامات التجارية.









