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فنانة تحصل على حكم ضد والدتها بالسرقة .. والأم: كنت محتاجة وعايزة المطربة أحلام تتدخل

فنانة
فنانة تحصل على حكم ضد والدتها بالسرقة .. والأم: كنت محتاجة وعايزة المطربة أحلام تتدخل
 
الأحد، 13-12-2020 08:32 ص المصريون
كشفت منى السابر - والدة الفنانة البحرينية حلا الترك - بتدخل المطربة الإماراتية أحلام للصلح بينها وبين ابنتها.

وحكم القضاء البحريني على منى السابر بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاستيلاء على أموال ابنتها.

وقالت منى: أنا ما أنكرت الأمر والحكم فُهم بشكل خاطيء ، والد حلا ما يدفع نفقتي منذ أشهر طويلة وأنا أعيش في شقة بالإيجار وبسبب نفقات الأولاد أخذت هذا المبلغ ولو كان والد حلا يرسل النفقة ما حدث كل هذا الأمر .

وأضاف: توقفت عن دفع أقساط سيارتي ودبرت أموال دراسة أبنائي بالكاد ، وحلا رفعت علي قضية بتهمة الاستيلاء على 200 ألف ريال سعودي وأطلب من الفنانة أحلام تتدخل في الأمر لكي تنصح حلا تكف عن ذلك.
 

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