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فنانة تحرج إعلامية شهيرة: يا ترى آمنتي بالقرآن بعد اللي حصلك واللي انتي مخبياه عن الناس؟

فنانة
فنانة تحرج إعلامية شهيرة: يا ترى آمنتي بالقرآن بعد اللي حصلك واللي انتي مخبياه عن الناس؟
 
الأربعاء، 18-11-2020 08:18 ص أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة أمل حجازي عن قصة طريفة حدثت مع الإعلامية نضال الأحمدية بسبب قراءتها لسورة يس من القرآن الكريم.

وقالت في تدوينة عبر انستجرام: سؤال موجه إلى السيدة نضال الأحمدية هل يا نضال لديك الجرأة بأن تخبري الناس المعجزة التي حصلت معك في سورة يس؟ وهل آمنتي بالقرآن الكريم بعد هذه المعجزة؟ مع العلم أني أؤمن بجرأتك لماذا تكتمتي على هذا الموضوع.

و ردت نضال قائلة:  لا تنقصني الجرأة في قول الحقيقة خصوصا حين يتوفر الشهود وأنت منهم، أطل وأتحدث عن معجزتين حققتهم لي السورة الكريمة بشرط أن تطلي معي.. واصفة ما حدث معها بـ "الأعجوبة".
 

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