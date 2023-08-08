الأربعاء 09 أغسطس 2023
توقيت مصر 00:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسميًا.. بيراميدز يعلن ضم سيف فاروق جعفر

اتهمها زوجها أنها ذكر.. عروس البحيرة تخرج عن صمتها وتكشف ما حدث (فيديو)

اعترافات سائق "إن درايف": "فتحت صدرها وجسمها كله بان وانا ضعفت"

الجنس مقابل "العلاج".. كيف يتم الإيقاع بالنساء من قِبل "الدجالين" في علاقات مُحرمة؟

محمد صلاح يحسم جدل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي

"فلاشة عليها الفضائح".. زوجة تفضح زوجها: بيمارس الجنس مع بنت الجيران في سريري

بينهم 16 سيدة.. "تعاطي المخدرات" يوقف 23 موظفا بالتعليم عن العمل

الشيخ صاحب واقعة "النقطة" في العزاء يعلق ويكشف ما حدث

أحد الجيران فصل الكهرباء عن المبنى.. مصرع فرد أمن خنقا داخل أسانسير بالمعادي

تفاصيل خطف رجل الأعمال سمير ريان

"فلاشة عليها الفضائح".. زوجة تفضح زوجها: بيمارس الجنس مع بنت الجيران في سريري

IMG-20230808-WA0023
الزوجة
الثلاثاء، 08-08-2023 01:33 م


شهدت منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة استغاثة سيدة من تعدي زوجها عليها بالضرب هي وصغارها، وذلك بعد أن جردها من ملابسها أمام المواطنين بالشارع ولم يكتف بذلك، إلا أنه كان يطلب من زوجته ترك المنزل لزيارة أهلها ليجلب بنت الجيران لممارسة الجنس.

 

قالت سالي إنها تزوجت منذ 9 أعوام، موضحة أن زوجها كان دائم الاعتداء عليها بالضرب بصفة دائمة منذ أن تزوجها، قائلة: اتجوزته من 9 سنين وطول الـ 9 سنين بيضربني وبيهني أنا وأولاده الـ 3.
وأشارت سالي إلى أنها ذات يوم كانت ترتب غرفة نومها بالمنزل فعثرت فيها على كارت تخزين "كارت ميموري" وفتحته للاطلاع على المعلومات داخله، مشيرة إلى أنها وجدت عليه مكالمات وتسجيلات صوتية عديدة تجمع بين زوجها وإحدى السيدات التى تسكن جوارهم، ويذكرون فيها بعض التفاصيل عن علاقتهم غير الشرعية، قائلة: بيخوني مع جارتي ومعايا تسجيلات صوتية ليهم وهما بيعترفوا بكل اللي بينهم.
وأكدت سالي أنها عندما واجهت زوجها بخيانته لها تعدى عليها بالضرب المُبرح والصفع وتسبب في إصابتها بجرح نافذ بالرأس، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، لافتة إلى أنها عندما حاولت الفرار منه أقدم على تمزيق ملابسها التى كانت ترتديها، قائلة: ضربني وعورني في وشي خدت 5 غرز ولما جيت أهرب منه قطعلي هدومي والجيران أنقذوني منه وخدوني عندهم.
وأضافت سالي أن زوجها أقدم على طردها من منزل والدها واستولى على شقة الزوجية التي ورثتها عن والدها، قائلة: خد شقتي اللي في بيت أبويا ورماني أنا وعياله في الشارع.

إقرأ ايضا

Capture

اتهمها زوجها أنها ذكر.. عروس البحيرة تخرج عن صمتها وتكشف ما حدث (فيديو)

ممارسة-داخل-السيارة

اعترافات سائق "إن درايف": "فتحت صدرها وجسمها كله بان وانا ضعفت"

images

بينهم 16 سيدة.. "تعاطي المخدرات" يوقف 23 موظفا بالتعليم عن العمل

أخبار متعلقة

download (3)

شقيقتها السبب.. صدفة كشفت لزوج خيانة زوجته له رغم إنجاب 5 أبناء

hqdefault

فضيحة في القرية.. فيديو 3 دقائق لزوجته تمارس الجنس مع شقيقه الأكبر

fe126f41-b75e-4786-8ba7-536920062a47

طه يقيم دعوى طلاق للضرر: نزلت مع جارنا البحر وشوفت بعيني ما حدث

Capture

"بيشقط نساء من جروبات الماميز ويروح لهم شققهم".. زوجة تكتشف صدمة والإفتاء ترد

b06ce5ef-398b-43cf-af70-549a3a6ea21c

زوجة تطلب الخلع: زوجي بيخوني ولما ضبطته رمى الهاتف في الصرف الصحي

khaligyoun20415

آمال رمزي: ضبطت زوجي يمارس العلاقة مع راقصة شهيرة داخل مكتبه