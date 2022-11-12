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رد صادم من ابنة شيرين وشقيقها بعد عودتها لحسام حبيب

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«فكيت السحر»..تصريحات مفاجئة من شيرين بعد عودتها رسميًا لحسام حبيب

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شيرين
Native
Teads
السبت، 12-11-2022 09:42 ص

أعلنت الفنانة  شيرين عبدالوهاب، كتب كتابها على الفنان حسام حبيب، لتعود له مجددًا مطالبة الجمهور بالدعاء لها، مشيرة إلى أن عقد قرانها الخميس كان بحضور الأصدقاء المقربين.
جاء ذلك في أول حديث إعلامي للفنانة بعد أزمتها الأخيرة التي دخلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.
واعتذرت شيرين لحسام حبيب بسبب التصريحات المسيئة له مضيفة: "بطمن الجمهور إني في عصمة رجل بيصوني ويحبني من البداية"، مشيرة إلى أنهما كانا متعرضين لـ"سحر" ولكن تم فكه.
وأكدت شيرين أن حسام حبيب هو حب حياتها، واعدة جمهورها أنها ستعود لهم من جديد وستقدم المزيد من الأغاني ولن تفتح باب الخصوصيات ثانية.
وأشارت إلى أن حسام حبيب هو من طلب منها العودة لها وهي وافقت على الفور، مؤكدة أن حسام إنسان جيد، ولا يتدخل في أي أمور شخصية تخصها.
وقالت شيرين: "أنا بخير الحمد لله، وأشكر كل الجمهور الذي دعمني واطمأن علي، وما زلت أعالج نفسيا، فأنا أخضع لهذا العلاج منذ ولادة ابنتي".
وأضافت شيرين: "عشت أياما صعبة بالمستشفى لأنهم أخذوني (على خوانة) وحينما استيقظت ووجدت نفسي بالمستشفى، قلت لنفسي لا بد أن أستفيد من هذه الفترة، وآخذ قسطا من الراحة، والمستشفى كان يعاملني جيدا للغاية، ويقدمون لي كل شيء".
وتابعت: "أشكر محمد شقيقي أنه جعلني أعرف هذا المستشفى المحترم الذي راعاني للغاية، وعلمني الاستيقاظ مبكرا، والنوم مبكرا، وأتوجه بالشكر إلى الصحافة ووسائل الإعلام المصرية والعربية".
وأعلنت شيرين تنازلها عن أي دعاوى قضائية ضد شقيقها محمد، مشيرة إلى أنها ستظل شيرين الطيبة، التي تسامح الجميع، موضحة أنها لن تجعل والدتها تبكي دمعة واحدة من أجل شقيقها.
 

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